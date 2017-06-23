Kısa adı FIA olan Uluslararası Otomobil Federasyonu, Tokyo’da yapılacak ilk kıtalararası drift kupasını resmen duyurdu. Cenevre, İsviçre’de yapılan 5. FIA Spor Konferansı’nın ardından yapılan açıklamayla ilan edilen drift kupası, 30 Eylül’de Tokyo’dan...
Geçtiğimiz hafta sonu LeMans‘ta yapılan Porsche Carrera Cup yarışının son turu nefes...
Gelecek nesil Aston Martin Vantage İngiltere’de yapılan testleri sırasında kameralara yakalandı. İngilizlerin, 16 yıllık...
Honda NSX’in elektromotor destekli 3,5 litrelik V6 motordan oluşan Sport Hybrid sistemi,...
Gelecek nesil Aston Martin Vantage İngiltere’de yapılan testleri sırasında kameralara yakalandı. İngilizlerin, 16 yıllık aradan sonra 2005 yılında geri dönen Vantege‘si tamamen yenileniyor. 2018 yılında yollarda olması beklenen yeni modelin testlerini...
Honda NSX’in elektromotor destekli 3,5 litrelik V6 motordan oluşan Sport Hybrid sistemi, 2017 Uluslararası Yılın Motoru jürisi tarafından ‘En İyi Yeni Motor’ kategorisinde ödüllendirildi. Honda Avrupa Ar-Ge Başkanı Hayashi-San...
Seat’ın en yeni ufaklığı Arona, 26 Haziran’da yapılacak lansmanından önce bir Instagram kullancısı tarafından İspanya’da havada yakalandı. Seat‘ın SUV ürün gamında giriş modeli olacak Arona, giderek kızışan crossover pazarında...
Volvo’nun yeni SUV’u XC40; Granada, İspanya’da yapılan testleri sırasında kameralara yakalandı. İsveçlilerin SUV ürün gamında XC90 ile başlattığı ve yeni XC60 ile devam ettirdiği tasarım konseptinin son temsilcisi olacak...
Honda‘nın Sayama, Japonya’daki üretim tesisi, WannaCry virüsüyle yapılan siber saldırı sonucunda üretimini durdurmak zorunda kaldı. Japon üreticinin; Accord, Odyssey ve Stepwgn modellerini ürettiği fabrikasının siber sistemlerine saldıran WannaCry fidye...
Jaguar-Land Rover, ‘Level 4’ otonom sürüş yeteneğine sahip ilk otomobili Range Rover Sport‘u resmen ortaya çıkardı. Nuneaton, İngiltere’de bulunan Horiba test merkezinde tamamen otonom aracını tanıtan JLR, Tata ve...
Motul, 2014 yılından beri irtibat bürosu olarak hizmet sunduğu Türkiye’de, yatırımlarına hız vererek şirketleşme sürecini tamamladı. Gerçekleştirilen organizasyon ile Motul Türkiye açılış ve yeni ofis kutlaması, Motul’un üst düzey...
2017 yılında vizyona girecek 3 yeni otomobil içerikli filmi sizin için bir araya getirdik. Baby Driver / 25.08.2017 Baby genç yaşına rağmen oldukça deneyimli bir sürücüdür. Genç görünümü yüzünden...
Rolls Royce Motor Cars İstanbul, Wraith‘in Black Badge versiyonunun ilk örneğini Türkiye’ye getirdi. Düzenlenen basın toplantısı ile tanıtılan Black Badge‘nin özellikleri; Rolls Royce Motor Cars Doğu Avrupa Kurumsal İlişkiler...
İsveçliler’in Alman SUV’lara rahat yüzü göstermeyen XC90’ı, 2017 itibariyle geçerli olan güncellemelerle elini güçlendirdi 2002 yılında Volvo’nun tarihindeki ilk SUV olarak hayatımıza giren XC90, pazara biraz geç dahil oldu....
Kariyerinde iki kez arka arkaya Türkiye Ralli Pilotlar Şampiyonluğu bulunduran Murat Bostancı, 2017 sezonu öncesinde yeni yarış otomobili Ford Fiesta R5’ine kavuştu. Avrupa Ralli Şampiyonası’nda son iki sezonun pilotlar...