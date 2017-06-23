Motor Sporları

FIA ilk kıtalararası drift kupasını duyurdu Kısa adı FIA olan Uluslararası Otomobil Federasyonu, Tokyo’da yapılacak ilk kıtalararası drift kupasını resmen duyurdu. Cenevre, İsviçre’de yapılan 5. FIA Spor Konferansı’nın ardından yapılan açıklamayla ilan edilen drift kupası,...

Castrol Ford Team Türkiye Kıbrıs’ta liderliğini korudu Castrol Ford Team Türkiye pilotları, Avrupa Ralli Şampiyonası’nın 4’üncü yarışı olan Kıbrıs Rallisi’nden başarılı sonuçlarla ayrıldılar. Toplam 14 özel etaptan oluşan toplamda 724 km. parkurda 2 gün boyunca mücadeleye...

Kartepe Tırmanma’ya yağmur damgasını vurdu 2017 Türkiye Tırmanma Şampiyonası’nın 3. yarışı, Kocaeli Otomobil Sporları Kulübü tarafından 18 Haziran Pazar günü Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kartepe Belediyesi katkıları ile Kartepe’de düzenlendi. 6 km. uzunluğundaki parkurda...

LeMans’da Ayhancan Güven fırtınası Birçok motorsporları organizasyonunda Türkiye’yi temsil eden ve önemli başarılara imza atan Toksport WRT, Porsche Carrera Cup Le Mans Serisi’nin en önemli ayağı olan Le Mans’da, Ayhancan Güven ile birlikte...

Goodwood Festival of Speed’de kimler var? Dünyanın en büyük otomobil etkinliklerinden birisi olan ‘Goodwood Festival of Speed’ 29 Haziran’da start alıyor. Otomobil dünyasından bir çok markanın ve önemli ismin bir araya geleceği etkinlikte; en yeni...

Baume & Mercier Istanbul Classic – Hill Climb’da efsaneler boy gösterdi Baume & Mercier Istanbul Classic – Hill Climb, birçok ünlü otomobil tutkununun katılımıyla 10 Haziran günü Şile’de gerçekleştirildi. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da ana sponsoru İsviçre kökenli lüks saat...

İtalya’da kazanan isim Ott Tanak Ford’un Estonyalı pilotu Ott Tanak, start aldığı 73 yarışın ardından ilk kez Rally Italia Sardegna’da liderlik koltuğuna oturdu. Ford Fiesta WRC’si ile liderlik koltuğuna oturan Tanak’ın 12.3 saniye arkasında...

BOM Çek Cumhuriyeti’nden mutlu döndü Borusan Otomotiv Motorsport üç sezondur takip ettiği İtalya 3H Endurance Champions Cup 2017 sezonunun ikinci yarışında genel klasmanda ikinci oldu. 11 Haziran Pazar günü Çek Cumhuriyeti’nin Brno pistinde gerçekleşen yarış,...